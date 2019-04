Lok Sabha Election 2019: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोकसभा चुनाव में मालेगांव बम धमाकों में आरोपी और भोपाल से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के समर्थन में आगे आया है। शहीद हेमंत करकरे पर विवादित बयान के बाद चौतरफा आलोचना का सामना कर रही साध्वी के लिए संघ के इस कदम को बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

संघ ने नेता इंद्रेश कुमार ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि साध्वी आतंकी नहीं हैं बल्कि वे देश प्रेमी हैं और समाजसेवी है इसलिए उसे टिकट दिया जाने पर जो लोग सवाल खड़े करते हैं वो पूरी तरह से आतंकियों और गद्दारों के साथ खड़े हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा, साध्वी देशभक्त थी, देशभक्त है और देशभक्त रहेगी। उन्होंने कहा कि उस पर कांग्रेस ने घोर अत्याचार किए। कांग्रेस को इसका प्रायश्चित देशभर में करना चाहिए।

आरएसएस नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय के लिए यह सुअवसर है कि वह अपनी उम्मीदवार छोड़ कर कहें कि हम लोगों ने जो पाप किया उसके प्रायश्चित के रूप में अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूं। मालूम हो कि इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि उनके श्राप के कारण ही एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे को आतंकियों ने मार डाला था।

She is not a terrorist or an anti-national: Indresh Kumar, RSS Leader | #PMModiOnTimesNow pic.twitter.com/XOKaagVcoB

