Lok Sabha Election 2019: आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) नेता तेज प्रताप यादव ने मंगलवार (9 अप्रैल) को अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को शिवहर सीट से आरजेडी पार्टी के उम्मीदवार फैसल अली के नाम पर फिर से विचार करने को कहा है। तेजप्रताप ने आरोप लगाया है कि फैसल के भाजपा नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध है। यही नहीं हाल ही में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अली के साथ होली का त्योहार मनाते हुए कुछ तस्वीरें भी साझा की थी। तेजप्रताप ने कहा कि अली के भाजपा नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऐसी स्थिति में देश से नरेंद्र मोदी और सांप्रदायिक दंगों को दूर करने के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली आरजेडी पार्टी ऐसे उम्मीदवार पर कैसे भरोसा कर सकती है जिसकी खुद की साख संदिग्ध है।

तेजप्रताप ने लिया यू टर्नः तेजप्रताप ने अपनी पिछली चुनावी घोषणा पर यू-टर्न ले लिया है। बता दें उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी ने परिवार की पारंपरिक सीट से राबड़ी देवी को चुनाव नहीं लड़ाया तो वह अपने ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ सारण लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बाद में तेजप्रताप ने कहा कि वे सारण से चुनाव नहीं लड़ेंगे, न ही प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा, ‘ कोई जीते, कोई हारे ,कोई फर्क नहीं पड़ता।’

दिए बगावत के संदेशः जहानाबाद और शिवहर सीटों को लेकर दी गई सिफारिशों को नजरअंदाज किए जाने के बाद आरजेडी प्रमुख के बड़े बेटे तेजप्रताप ने अपने पसंद के उम्मीदवारों चंद्रा प्रकाश और अंगेश सिंह को तलवार सौंपी थी। तेजप्रताप ने कहा कि अगर वे दोनों प्रत्याशी निर्दलीय भी होते तो भी वे उन्हें अपना समर्थन देते। बता दें तेज प्रताप बहन मीसा भारती के लिए मनेर पाटलिपुत्र में चुनावी प्रचार करेंगे।

मेरा काम पार्टी में सामंजस्य बैठानाः तेजप्रताप ने कहा कि पार्टी में उनकी भूमिका सभी कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बिठाने की है। उन्होंने कहा, ‘ तेजस्वी मेरे अर्जुन हैं, लेकिन उनके आस-पास के लोग दुर्योधन की भूमिका निभा रहे हैं और परिवार के बीच विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा काम अपनी पार्टी से ऐसे तत्वों को बाहर निकालना है।’

बता दें कई मौकों पर तेजप्रताप ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को भगवान समान कहा है और आरजेडी पार्टी को अपना एकमात्र घर बताया है।

