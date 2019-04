Lok Sabha Election 2019: एक तरफ मोदी सरकार स्वच्छता अभियान के तहत 8 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण का दावा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में ही बच्चों को शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दिल्ली के जंतर-मंतर के पास झुग्गियों में रहने वाले बच्चों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। इनका नारा है, ‘अपना टॉयलेट आएगा।’ इस दौरान प्रदर्शन कर रहे बच्चों ने फिल्मी सितारों के शक्लों वाला मुखौटा लगा रखा था। ये बच्चे अपने हक की मांग के लिए जंतर-मंतर की सड़कों पर नजर आए।

आज भी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बहुत से लोगों के लिए टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है। इस प्रदर्शन का आयोजन करने वाले एक शख्स ने कहा, ‘हम इस धरने द्वारा लोकसभा प्रत्याशियों को एक अलग प्रकार का न्योता देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये लोकसभा प्रत्याशी झुग्गियों में रहने वाले लोगों के साथ आकर रहें और देखें कि टॉयलेट न होने पर उन्हें किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता है।’ बता दें सरकार ने शौचालय न होने की समस्या को लेकर बड़ी मुहिम चलाई थी। स्वच्छता अभियान के तहत लेकिन अभी भी देश में काफी लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं।’

बता दें कि मोदी ने 2 अक्टूबर को 2014 को गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छता अभियान का मूल उद्देश्य लोगों को अपने आसपास की जगह को साफ-सुथरा रखना और खुले में शौच नहीं करने देने के लिए जागरूक करना है। लेकिन चार साल से ज्यादा समय से चल रहे अभियान के बावजूद राजधानी दिल्ली में इस तरह के प्रदर्शन की नौबत आने से कई सवाल खड़े हो गए हैं।

