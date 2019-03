Lok Sabha Election 2019: एनडीए सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रिपबल्किन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख अठावले ने राज्य की मुंबई नॉर्थ-ईस्ट संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कही है।

अठावले ने कहा कि उन्होंने अपनी इस इच्छा से भाजपा को अवगत करा दिया था। लेकिन भाजपा की तरफ से इस बारे में कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है।

इस संसदीय क्षेत्र को लेकर शिवसेना और भाजपा के बीच मतभेद चल रहा है। मैं इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। भाजपा ने इस सीट से पूनम महाजन को टिकट दिया है।

अठावले ने कहा था कि यदि भाजपा अपने खाते की सीट का बलिदान देती है तो उसे राज्य में दलितों को वोट मिलेंगे। इससे पहले अठावले भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन होने से नाराज हो गए थे। उन्होंने अपनी नाराजगी को सार्वजनिक रूप से भी व्यक्त किया था।

Republican Party of India’s Ramdas Athawale: We kept forward our wish to let me contest from Mumbai North-East constituency, but haven’t received a positive response from BJP yet. Shiv Sena & BJP are having differences over this constituency, so I’m ready to contest from there pic.twitter.com/S1vp1YuJrK

