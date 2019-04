Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, जुबानी हमला कोई नई चीज नहीं है। राजनीति से अब अभिनेता और लेखक भी अछूते नहीं रहे हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने रविवार सुबह बिहार के बेगूसराय से सीपीएम के प्रत्याशी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया।

इस ट्वीट के जवाब में राजस्थान के कवि संपत सरल ने अनुपम खेर का एक पुराना विडियो ट्वीट करते हुए उन्हें कथित देशभक्त बताया। वीडियो में अनुपम खेर एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान पाकिस्तान की जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। संपत सरल ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है तथाकथित देशभक्त जी?’

इस विडियो में अनुपम खेर कह रहे हैं, ‘बहुत- बहुत प्यार आप सबको पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, आपका मोहब्बत, आपका प्यार हमको बार-बार दिखाई दे।’ इस वीडियो के जरिये कवि संपत सरल ने अनुपम खेर की देशभक्ति को परोक्ष रूप से चुनौती दी।

हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि अनुपम खेर ने पाकिस्तान के नागरिकों या पाकिस्तान की तारीफ की हो। इससे पहले जब अनुपम खेर की अपनी फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान में रिलीज होने के बारे में भी ट्वीट किया था। इतना ही नहीं अनुपम ने पाकिस्तान के उन सिनेमाघरों की लिस्ट भी ट्वीट की थी जिन सिनेमाघरों में यह फिल्म दिखाई जा रही थी। अनुपम अपने इस ट्वीट को लेकर बुरी तरह से ट्रोल हुए थे।

#TheAccidentalPrimeMinister releases in Pakistan today. Here is the list of theatres. @TAPMofficial pic.twitter.com/yG0MZtG6Hv

— Anupam Kher (@AnupamPKher) January 18, 2019