Lok Sabha Election 2019 के लिए जी-जान से मेहनत में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों अपनी ‘गंगा यात्रा’ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। प्रयागराज से वाराणसी तक की नाव यात्रा के जरिए प्रियंका उन इलाकों में पहुंचना चाहती हैं, जहां सड़क मार्ग से पहुंचना आसान नहीं है। सोमवार को प्रियंका ने अपनी यात्रा शुरू की तो लोगों ने उत्साह से उनका स्वागत भी किया। रास्ते में एक जगह गंगा किनारे खड़े लोगों ने प्रियंका की नाव को जाते देखा तो ‘प्रियंका गांधी जिंदाबाद’ के नारे लगाने शुरू कर दिए। यह देख प्रियंका ने उन्हें धन्यवाद भी दिया।

प्रियंका ने किनारे खड़े लोगों से पूछी ये बातः नाव से करीब 100 मीटर दूर 10-12 लोग खड़े थे। प्रियंका को देख उन्होंने ‘गंगा मैया की जय’ और ‘प्रियंका गांधी जिंदाबाद’ के नारे लगाए। लोगों के नारों की आवाज प्रियंका के कानों में पड़ी तो उन्होंने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया और उन्हें धन्यवाद भी कहा। इसके साथ ही प्रियंका ने उनसे पूछा, ‘इतनी दूर से कैसे पहचाना?’

Congress General Secretary #PriyankaGandhi starts her 3 day Political voyage from Prayagraj to Varanasi on boat testing electoral waters of eastern UP @priyankagandhi pic.twitter.com/Wz6LKGga0z

