प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के भदोही में चुनावी रैली में मुस्लिम महिलाओं के तीन तलाक का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। पीएम मोदी ने कहा, ‘आज यहां से मैं पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनों से कहना चाहता हूं कि आज दुनिया के मुस्लिम देशों में भी तीन तलाक की प्रथा नहीं है। हम भी भारत की मुस्लिम महिलाओं को वही अधिकार देना चाहते हैं, जो दुनिया के मुस्लिम देशों में मिला हुआ है।’

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम महिलाओं के अधिकार के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून लेकर आए हैं। विपक्ष तीन तलाक के बिल को रोकने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारी मुस्लिम बहनें तीन तलाक से कांप रही हैं। उन्होंने कहा कि तीन तलाक के कारण महिलाएं बर्बाद हो रही हैं।

पीएम ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, जब इन्हें सत्ता मिलती है तो ये शहरों और इलाकों को ध्यान में रखकर बिजली की सप्लाई में भेदभाव करते हैं। जब हमें सेवा का मौका मिलता है तो हम सामान्य नागरिक को 24 घंटे बिजली देने का प्रयास करते हैं।

उन्होंने कहा, जब इन्हें सत्ता मिलती है, तो ये गरीब को घर देने में भी भेदभाव करते हैं, वोटबैंक का ध्यान रखते हैं। जब हमें सेवा का मौका मिलता है तो हम सबका साथ-सबका विकास करते हुए हर बेघर को घर देने के लिए काम करते हैं। पीएम ने कहा कि जब इन्हें सत्ता मिलती है तो ये कोयला घोटाला कर जाते हैं। जब हमें सेवा का मौका मिलता है तो हम हर गरीब के घर में उज्जवला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाते

PM Narendra Modi in Bhadohi: I would like to tell the Muslim sisters of Bhadohi & across the nation, several countries don’t have the provision for Triple Talaq. We want to give the same rights to our Muslim sisters which have been provided to the sisters in Muslim countries. pic.twitter.com/ddNylYGVpr

— ANI UP (@ANINewsUP) May 5, 2019