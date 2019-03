Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के पारंपरिक तरीकों के साथ ही सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के जरिये प्रचार करने में अपने विपक्षी दलों पर अब तक भारी पड़ती रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें अहम भूमिका अदा करते हैं। पीएम के फेसबुक से लेकर ट्विटर पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स है। हाल ही में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ‘मैं भी चौकीदार’ अभियान से भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी।

इसी क्रम में पीएम ने @namomerchandise के एक ट्वीट को रिट्वीट किया। इस ट्वीट में ‘मैं भी चौकीदार’ नाम वाली टीशर्ट के प्रचार किया गया था। इसके साथ ‘फिर एक बार, नमो चौकीदार’ नारा लिखा हुआ था। साथ ही लिखा था, 31 को होने वाले #MainBhiChowkidar कार्यक्रम में और आकर्षक मर्तेडाइज दिखेंगे। क्या आपने इन्हें खरीदने के लिए ऑर्डर किया ?

पीएम ने जैसे ही इस ट्वीट को रिट्वीट किया वे लगातार ट्रोल होने लगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि 5 साल में मोदी ‘टी (चाय) से ‘टीशर्ट’ पर आ गए।

@ShahrukhAafaq यूजर ने लिखा, अब ये सब भी होने लगा, पीएम हो या टीशर्ट सेलर। वहीं, @GanatraT यूजर ने लिखा कि मैं कुछ ऐसा पहनना चाहूंगा कि जिस पर लिखा हो ‘मैं भी नोटा’। इस पर चुटकी लेते हुए एक @drdeepakjhanwar यूजर ने लिखा, सर यह टीशर्ट हर चौकीदार को यह मुफ्त में इनाम के तौर पर भिजवाई जाए।

Phir Ek Baar, NaMo Chowkidar!

India is showing its support for NaMo Again with Main Bhi Chowkidar T-shirts!

Get your own at https://t.co/6Czw3BXYBr or on the NaMo App at https://t.co/TQbP2KsOFF pic.twitter.com/ZKbfIFIehV

— NaMo Merchandise (@namomerchandise) March 23, 2019