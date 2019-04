Lok Sabha Election 2019 में वाराणसी सीट से नामांकन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को लोगों से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘काशी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि सभी मतदाता जहां-जहां चुनाव बाकी हैं, तीन चरण हुए हैं जहां मतदान बाकी हैं, सभी चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। ऐसा माहौल कुछ लोग बनाने लगे हैं कि मोदी जी जीत गए हैं वोट नहीं करेंगे तो चलेगा। ऐसी बातों में मत आइए, मतदान आपका हक है, सबने मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र, मजबूत सरकार बनानी चाहिए। काशी के लोग संकल्पित हैं। 5 साल बाद एक बार फिर काशी की जनता ने आशीर्वाद दिया है।’

‘मतदान करके मजबूत सरकार बनाइये’: प्रधानमंत्री ने इससे पहले यह भी कहा कि उनकी रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत दर्ज करने में कोई रूचि नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बेमतलब बात है, लोकतंत्र जीतना चाहिए, मतदान करके मजबूत सरकार बनानी चाहिए। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। वाराणसी में प्रधानमंत्री के नामांकन को देखते हुए एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के नेताओं को एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। उनके कार्यक्रम में नीतीश कुमार, प्रकाश सिंह बादल, रामविलास पासवान, उद्धव ठाकरे के साथ-साथ बीजेपी से सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे तमाम दिग्गज मौजूद थे।

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi speaks to media after filing nomination from Varanasi. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/ObH3fbwUss

— ANI UP (@ANINewsUP) April 26, 2019