Lok Sabha Election 2019: वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज (26 अप्रैल) अपना नामांकन किया। इससे पहले वह काल भैरव मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान नामांकन से पहले उन्होंने अपना काफिला छावनी परिषद के पास रुकवाया और वहां मौजूद कुछ स्कूली बच्चों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने गाड़ी से उतरकर बच्चों से देशभक्ति की कविता सुनी और फिर कुछ मिनट तक बात करने के बाद वहां से रवाना हो गए। इस मुलाकात का एक वीडियो पीएम मोदी ने खुद अपने ट्विटर अकॉउंट से शेयर किया है। बता दें कि पीएम मोदी इसके पहले जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में बच्चों के साथ मुलाकात कर चुके हैं।

Lively interaction with my young friends! Look at what they’re singing. pic.twitter.com/qdDlGIDosW

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2019