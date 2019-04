Lok Sabha Election 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (26 अप्रैल) को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मोदी के साथ भाजपा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह मौजूद थे। इस मौके पर शिरोमणी अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद थे।

पैर छुकर लिया आशीर्वाद: पीएम मोदी ने नामांकन दाखिल करने से पहले प्रकाश सिंह बादल के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वाराणसी की कचहरी में उन्होंने (मोदी) ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पत्र दाखिल करने के दौरान एनडीए के भी कई नेता मौजूद थे जिनमें रामविलास पासवान, उद्धव ठाकरे, प्रकाश सिंह बादल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम शामिल है।

#WATCH: PM Narendra Modi meets NDA leaders at Collectorate office ahead of filing his nomination from Varanasi parliamentary constituency. pic.twitter.com/xVfO9kovHP

