Lok Sabha Election 2019 Phase 6 Voting LIVE Updates: ईस्ट दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरे पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सुबह-सुबह ही वोट डाला। वहीं, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने गुरुग्राम में मताधिकार का इस्तेमाल किया।

BJP Candidate from East Delhi Gautam Gambhir casts his vote at a polling booth in Old Rajinder Nagar. He is up against AAP's Atishi and Congress's Arvinder Singh Lovely pic.twitter.com/uzQZdH7qzN