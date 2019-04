पीएम मोदी अपनी मां से गांधीनगर में मिलने के बाद अहमदाबाद आएंगे और वोट डालेंगे। यहां अमित शाह पोलिंग बूथ पर पीएम मोदी के इंतजार में पहले से ही पहुंच गए हैं।

Gujarat: BJP President and party's candidate from Gandhinagar Parliamentary constituency Amit Shah, near the polling booth at Nishan Higher Secondary School in Ranip, Ahmedabad. PM Narendra Modi will cast his vote at the polling booth, shortly. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/rSn96OTbiJ