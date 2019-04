महाराष्ट्र के बीड में 5 स्थानों पर ईवीएम, वीवीपीएटी मशीनें खराब

महाराष्ट्र के बीड संसदीय क्षेत्र में 5 ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनें खराब होने की सूचना है। इससे पहले असम और त्रिचि संसदीय क्षेत्र से भी ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी।Assam: Visuals from polling station number 200 in Silchar where VVPAT was not working properly earlier today. Sahadat Ali, Sector Officer says 'The VVPAT is fine now, people can now cast their votes.' #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/U5Cj8hKi0l— ANI (@ANI) April 18, 2019