Lok Sabha Election 2019: अमेठी संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले रीभा गांव के लोगों ने विकास कार्य नहीं होने पर लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया है। इस गांव के लोगों को बूथ संख्या 125 पर वोट डालना था। रिपोर्ट के अनुसार लोग गांव में रेलवे लाइन और अंडरपास का निर्माण नहीं होने से काफी नाराज है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि वह अपनी मांग को लेकर कई बार स्थानीय नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों से मिले। इसके बावजूद कई साल बीतने के बाद भी उनकी मांंगे पूरी नहीं हुईं। इसके विरोध में उन्होंने इस बार मतदान नहीं करने का फैसला किया है।

ग्रामीण पिछले कुछ सालों से यहां रेलवे लाइन, अंडरपास और उसके समानांतर सड़क निर्माण की भी मांग कर रहे हैं। बार-बार मांग के बावजूद अभी तक अंडरपास और सड़क का निर्माण नहीं हुआ है।

People boycott Amethi booth number 125, refuse to vote due to lack of ‘vikas’ @AditiAnarayanan with details | #May23WithTimesNow pic.twitter.com/irfDwZbaJD

— TIMES NOW (@TimesNow) May 6, 2019