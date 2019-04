Lok Sabha Election 2019 में पटनासाहिब सीट से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद कांग्रेस में आए शत्रुघ्न सिन्हा ने अब एक नया बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस को मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी बताया है। शत्रु का यह बयान शुक्रवार (26 अप्रैल) को एक चुनावी जनसभा के दौरान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी छोड़ने पर भी शायराना अंदाज में टिप्पणी की। अपने सख्त तेवरों के लिए चर्चित शत्रु का यह वीडियो खासा वायरल हो रहा है।

ये है शत्रु का पूरा बयानः शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, ‘ये कांग्रेस परिवार महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, इंदिरा, राजीव से लेकर राहुल गांधी तक की पार्टी है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है। इनका देश के विकास, देश की तरक्की और आजादी में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हम यहां पर आ गए हैं। एक बार जब कांग्रेस में आया हूं तो अब मुड़कर जाने के लिए नहीं आया हूं। अब वापस छोड़कर नहीं जाऊंगा।

#WATCH Shatrughan Sinha, Congress in Chhindwara, MP: Congress family from Mahatma Gandhi to Sardar Patel to Mohd Ali Jinnah to Jawaharlal Nehru…it's their party, they had the most important role in development & freedom of the country. This is the reason I've come here. (26.4) pic.twitter.com/HJg3EV8rNE

— ANI (@ANI) April 27, 2019