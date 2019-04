Lok Sabha Election 2019: आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के उम्मीदवार आजम खान विवादित बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता जया प्रदा और रामपुर के जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उनके निशाने पर मीडियाकर्मी आ गए। सोमवार (15 अप्रैल, 2019) को कुछ पत्रकारों ने उनसे विवादित बयान वाले प्रकरण को लेकर सवाल करना चाहा तो आजम ने जवाब दिया, “आपके वालिद (पिता) की मौत में आया था।”

यह मामला सोमवार को मध्य प्रदेश के विदिशा का है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने घटना से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है। उसके मुताबिक, आजम से रास्ते में पत्रकार जया प्रदा को लेकर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी पर सवाल करना चाह रहे थे। वे पूरा सवाल दागते उससे पहले ही आजम बोले- आपके वालिद की मौत में आया था।

दरअसल, सपा नेता उस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद मुन्नवर सलीम के सुपुर्द-ए-खाक की रस्म से लौट रहे थे। सलीम का सोमवार सुबह ही इंतकाल हुआ था। उसी दौरान पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया था और सवाल करने लगे थे। देखिए, आजम ने कैसे पत्रकारों को यह सवाल पूछने पर जबाव दिया-

#WATCH Azam Khan when questioned by media in Vidisha,Madhya Pradesh says ‘Aapke vaalid ki maut mein aaya tha’. He was in Vidisha for last rites of former Rajya Sabha MP Munawwar Salim who had passed away earlier today pic.twitter.com/d0BOIDhqNc

