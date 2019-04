Lok Sabha Election 2019 के बीच नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला जारी है। मतदान का दिन जैसे-जैसे करीब आ रहा है वैसे-वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इस फेहरिस्त में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता माजिद मेमन का भी नाम जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बीजेपी नेताओं की तरफ से कई बार विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा गया कि ‘प्रधानमंत्री की लाइन में कई लोग खड़े हैं’ इस पर भड़के मेमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है।

ये है मेमन का बयानः उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी एक अनपढ़, जाहिल और रास्ते पर चलने वाली आदमी की तरह बात करते हैं। वो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उनका पद एक संवैधानिक पद है। उस संवैधानिक पद पर बैठने वाले को रास्ते में से नहीं चुना जाता। न तो 2014 में ऐसा हुआ, ना 2019 में ऐसा होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि हर क्षेत्र से एक सांसद चुना जाएगा और जब ये 543 सांसद चुनकर आएंगे तब वो तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये हमारे राजनीतिक लोकतंत्र का आधार है क्या यह प्रधानमंत्री को नहीं पता?’

इस बात पर भड़के माजिद मेमनः उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं, इस बात का क्या मतलब है? ये जाहिलों जैसी बात है कि प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। प्रधानमंत्री की लाइन में आप भी नहीं खड़े हैं। आपको भी प्रधानमंत्री का पद तभी मिलेगा जब सांसदों का बहुमत होगा।’

#WATCH Majeed Memon, NCP: Mujhe lagta hai ki Pradhan Mantri bhi ek anpadh, jahil ya raaste pe chalne wale aadmi ki tarah baat karte hain. Vo itne bade pad pe baithe hain, Unka pad ek sanvaidhanik pad hai, uss sanvaidhanik pad mein Pradhan Mantri raaste mein nahi chuna jata. pic.twitter.com/IczTw58QlH — ANI (@ANI) April 1, 2019

‘जनता सीधे नहीं चुनती प्रधानमंत्री’: मेमन ने कहा, ‘जनता के बहुमत से तो सांसद चुने जाते हैं, फिर सांसदों के बहुमत से प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री का चुनाव कोई सीधा चुनाव नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात निकलना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है।’

