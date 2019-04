Lok Sabha Election 2019: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उनके परिवार पर टिप्पणी किए जाने के बाद पीएम पर तंज कसा है। पीएम की टिप्पणी से भड़के शरद ने महाराष्ट्र के जालना में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न पत्नी है न बच्चे हैं। इसलिए वह परिवार के महत्व को नहीं समझ सकते हैं।

सोमवार को एक रैली में शरद पवार ने कहा, ‘उनके परिवार में कोई नहीं है, तो वह परिवार कैसे चलता है इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। कोई कैसे अपने बेटे और पत्नी की देखभाल करता है। यह भी एक कारण है कि वह दूसरों के परिवार में झांकते हैं। मोदी जी दूसरों के परिवार में झांकना ठीक नहीं है।’ पवार ने कहा, ‘मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन मैं इतना नीचे नहीं गिरना चाहता हूं।’ एनसीपी प्रमुख ने कहा कि मोदी हर समय मेरे बारे में बात करते रहते हैं इससे उन्हें मुफ्त में प्रचार मिल जाता है।

उन्होंने कहा, ‘लोगों को यह महसूस होता है कि यदि वह उनके (पवार) बारे में बात करेंगे तो जरूर ही उनमें कुछ बात होगी। और जब भी वह बोलते हैं, तो वह कहते हैं, पवार जी अच्छे आदमी हैं लेकिन उनके परिवार में परेशानी है क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल का अभाव है।’

NCP Chief Sharad Pawar: How will he (PM Modi) know how to run a family? That’s why he peeps in others’ homes. I can say more also but I don’t want to stoop to low-level https://t.co/j5mtDMyrfq

