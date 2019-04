Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार शाम को संपन्न हो गया। इस बीच, कांग्रेस के नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। भाजपा के चौकीदार अभियान पर हमला बोलते हुए सिद्धू ने पीएम को टारगेट किया। कहा, ‘दुनिया कहां जा रही है आप चौकीदार बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पत्रकारों से सिद्धू ने कहा कि, चीन समंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, अमेरिका मंगल ग्रह पर जाकर जीवन खोज रहा है, रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है, और आप चौकीदार बना रहे हो वो भी चोर।’ सिद्धू के इस बयान को एएनआई ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट के बाद लोग काफी गुस्से भरे लहजे में कमेंट करने लगे।

एक यूजर ने कमेंट किया, ‘और जब हम बुलेट ट्रेन चलाते हैं, मंगलयान भेजते हैं, एंटी सैटेलाइट मिशाइल बनाते हैं, तब इनको बोलना होता है कि ये सब करने की क्या जरूरत है जब देश में गरीबी है। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी।’ वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि चीन और रूस में तेरे जैसे देशद्रोही नहीं है तभी वह इतनी तरक्की कर गए। हमारे देश को तेरे जैसे जयचंदों ने मारा है और जिस पार्टी में तू गया है उसने। पर अब देश तरक्की करेगा क्योंकि हम सब चौकीदार हैं। चोर कौन है ये सब जानते हैं।’ एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि, ‘उसे चौकीदार बनना पड़ा तुम्हारे जैसे देशद्रोहियो और तुम्हारी पार्टी के चोर-लुटेरे खानदान की वजह से…अब तो सारा देश चौकीदार बन गया है तू चाहे तो निकल ले पाकिस्तान।’

Punjab Minister Navjot Singh Sidhu in Raipur: Duniya kahan jaa rahi hai, China samundar ke niche rail line bichaa raha hai, America mangal grah pe jaa kar jivan khoj raha hai, Russia robotic army bana raha hai, aur aap chowkidaar bana rahe ho wo bhi chor. #Chhattisgarh pic.twitter.com/VqoM1ctFy2 — ANI (@ANI) April 11, 2019

पीएम नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव प्रचार के साथ ‘मैं भी चौकीदार’ अभियान का आगाज किया था। बाद में उनकी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने ट्विटर पर इसे अभियान की तरफ मोड़ देते हुए नाम के आगे चौकीदार लगा लिया था। भाजपा के इस अभियान को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी अपनी रैलियों में इस बात को जोर शोर से कहते हैं कि चौकीदार चोर है।

