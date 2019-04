Lok Sabha Election 2019: नगालैंड में कांग्रेस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री वाई. पैटो पर मतदान केंद्र में भाजपा का गमछा ओढ़ कर आठ बार मतदान करने का आरोप लगाया है। राज्य कांग्रेस इकाई ने इस संबंध में एक वीडियो ट्ववीट किया है।

नगालैंड कांग्रेस ने इस ट्वीट में लिखा, ‘नगालैंड की डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाई पैटो मतदान केंद्र में भाजपा का स्कार्फ पहन कर अभूतपूर्व रूप से 8 बार वोटिंग करते हुए। क्या नगालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस गैरकानूनी और जबरदस्ती की कार्रवाई का संज्ञान लेंगे।’

मालूम हो कि नगालैंड में लोकसभा की एक ही सीट है।

इस सीट पर पहले चरण में ही मतदान होना तय किया गया था। राज्य की यह सीट सामान्य वर्ग की है। यहां लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच समझौता हो गया था। कांग्रेस यहां तीसरा प्रमुख राजनैतिक दल है। इस सीट पर यहां से इस 4 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं।

कांग्रेस ने केएल चिशी को अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि भाजपा समर्थित नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के निवर्तमान सांसद तोखेहो येपथेमी फिर से मैदान में हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी की तरफ से हायुथंग तोंगे भी अपनी दावेदारी पेश की है। इनके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार डॉ. एमएम थारोमवा कोन्याक भी चुनाव लड़ रहे हैं।

Nagaland Dy Chief Minister Y Patton entering polling station wearing @BJP4India scarf and voting an unprecedented 8 times. Can @ceonagaland take cognizance of this illegal and blatant act?@INCIndia pic.twitter.com/bHu95IrsW5

— Nagaland Congress (@INCNagaland) April 11, 2019