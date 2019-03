Lok Sabha Election 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मैं भी चौकीदार’ मुहिम के तहत बुधवार को 25 लाख ‘चौकीदारों’ से ऑडियो ब्रिज के जरिए संवाद साधा। उन्होंने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह चोर कहे जाने पर सभी चौकीदारों से माफी मांगते हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जुबानी निशाना साधते हुए वह बोले- नामदारों की आदत देश के कामदारों का अपमान करना है।

बकौल मोदी, “दुनिया भर की अधिकतर भाषाओं में लोग ‘चौकीदार’ शब्द का अर्थ जान चुके हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस शब्द को अपने मन-मस्तिष्क में स्वीकार लिया है। आप लोगों ने इन दिनों हर जगह गौर किया होगा कि आप लोगों की ही चर्चा हो रही है। चाहे टीवी हो या फिर सोशल मीडिया, चाहे भारत में या विदेश में। आज हर भारतीय कह रहा है- मैं भी चौकीदार।”

वह आगे बोले, “मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि पिछले महीनों में कुछ लोगों ने अपने निजी हितों के लिए चौकीदारों के खिलाफ गलत बातें फैलाईं। इन लोगों की भाषा ने आप लोगों को ठेस पहुंचाई, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।”

