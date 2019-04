Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार में मंत्री मेनका गांधी ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। मेनका ने सुल्तानपुर में एक चुनावी सभा के दौरान मुसलमानों को अपने लिए वोट देने के लिए कह रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से सख्त लहजे में कहा कि अगर आपके बूथ के रिजल्ट में मुझे 100 या 50 वोट ही मिले तो आप लोग मुझसे काम करवाने के लिए आओगे तो मुझे सोचना पड़ेगा।

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी इस बार भाजपा के टिकट पर सुलतानपुर से चुनाव मैदान में उतरी हैं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार वह मुसलमानों के बिना भी पहले चुनाव जीत चुकी हैं। इससे पहले मेनका गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ती रही हैं। मेनका ने साल 2014 में पीलीभीत से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थीं। इस बार पार्टी ने उन्हें सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया है। मेनका एक स्थानीय जनसभा में दिया गया भाषण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

इसमें मेनका कह रही हैं, ‘मैं जीत रही हूं। लोगों की मदद, लोगों के प्यार से मैं जीत रही हूं। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इतना मैं बता देती हूं कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए फिर मैं सोचती हूं कि नहीं रहने ही दो। क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी एक सौदेबाजी भी तो होती है।’

Women and Child Minister #ManekaGandhi on camera says:

“I am going to win for sure. If Muslims won’t vote for me and then come to ask for work, I will have to think, what’s the use of giving them jobs.”#LokSabhaElections2019 @ECISVEEP pic.twitter.com/BHG5kwjwmQ

— Khabar Bar (@Khabar_Bar) April 12, 2019