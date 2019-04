Lok Sabha Election 2019ः लोकसभा चुनाव में एक जनसभा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को एक चुनावी सभा में किसान सम्मान निधि को लेकर सवाल पूछना भारी पड़ गया। सभा को संबोधित करने हुए केंद्रीय मंत्री ने जब लोगों से पूछा कि आप लोगों के खाते में 2000 रुपये की पहली किस्त मिली है कि नहीं, कुछ लोगों को मिली है कि नहीं?

राजनाथ ने इस सवाल पर लोगों को हाथ खड़ा करने को कहा। इस पर किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। राजनाथ सिंह ने अपने सवाल को दो तीन बार लगातार दोहराया। राजनाथ ने कहा, ‘अरे, ऐसा कैसे हो सकता है… कुछ लोगों के खाते में तो आएंगे होंगे।’ इस पर पीछे से आवाज आई यहां किसी के खाते में कोई पैसे नहीं आए। केंद्रीय मंत्री ने पीछे मुड़कर मंच पर बैठे पार्टी के स्थानीय नेताओं से इस बारे में सवाल किया। राजनाथ ने कहा, ‘क्यों भाई इन्हें नहीं मिला है।’

वहीं कांग्रेस को इस मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के इस वीडियो को ट्वीट करते हुए सरकार पर चुटकी ली। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ‘ सच्चाई के जीत की शुरुआत हो चुकी है. जुमले का टाइम खत्म हो चुका है।’

मालूम हो कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 5 एकड़ या इससे कम खेत वाले किसानों को 6000 रुपये सालाना देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की शुरुआत गोरखपुर से की थी। इसके अंतर्गत एक करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये की पहली किस्त जमा कराई गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस योजना के तहत 12 करोड़ किसानों के खातों में 75 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।

The triumph of truth begins.

The time for jumlas are over.

Exhibit A – pic.twitter.com/KZxE6Kp5Yl

— Congress (@INCIndia) April 10, 2019