Lok Sabha Election 2019 के लिए उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा के गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने तंज कसा है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को निशाने पर लेते हुए एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड याद दिला दिया। उमा ने मायावती से कहा, ‘आप पर संकट आना तय है, अब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी नहीं हैं इसलिए मेरा नंबर रख लीजिए। हम मदद करेंगे।’ उल्लेखनीय है कि 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड में मायावती के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की थी। करीब दो दशक पुरानी दुश्मनी को भुलाकर अब बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है।

क्या है उमा का पूरा बयानः पत्रकारों ने उमा भारती से मैनपुरी सीट पर लड़ रहे मुलायम सिंह यादव के लिए मायावती के प्रचार करने की बात पर प्रतिक्रिया जानना चाही तो उन्होंने कहा, ‘जब गेस्ट हाउस में उन पर हमला हुआ था तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, अब वो नहीं हैं तो मैं हूं। जैसे ही उन पर कोई संकट आए तो वे मेरा नंबर अपनी जेब में रखें और तुरंत मुझे फोन करें। उन पर संकट आना तय है। समाजवादी पार्टी के लोग उन पर हमला जरूर करेंगे चाहे चुनाव से पहले करे या चुनाव के बाद। उस समय अगर उनकी इज्जत और जान कोई बचाएगा तो वो हम बचाएंगे।’

Union Min Uma Bharati on BSP Chief Mayawati, says "Jab Rest House mein un par hamla hua tha tab Brahm Dutt Dwivedi Ji the. Ab woh nahi hain toh main hun ab. Jaise hi unko sankat aaye toh mera mobile no. rakhein aur turant mujhe phone karein. SP ke log un par hamla karenge zaroor" pic.twitter.com/cdUBszv3Le

— ANI UP (@ANINewsUP) March 15, 2019