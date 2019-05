अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से खबरों में हैं। हाल ही में मणिशंकर अय्यर ने एक लेख लिखा है जिसमें वह पीएम मोदी को नीच बताने वाले बयान पर अड़े हुए हैं। लंबे समय से सुर्खियों से दूर रहे मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद उनको लेकर सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। इतना ही नहीं इस बयान के बाद मणिशंकर अय्यर ने मीडिया पर भी अपना गुस्सा निकाला है। पत्रकारों द्वारा किए गए सवालों को लेकर मणिशंकर अय्यर ने मुट्ठी हिलाते हुए कहा, “आई हेट यू” कहा। उन्होंने कहा कि मीडिया उनके कुछ चुनिंदा बयान दिखाती है। जो मीडिया को सूट करता है वही बयान दिखाया जाता है।

मणिशंकर के बयान के बाद सोशल मीडिया पर मीम्म की बाढ़ आई हुई है। बीजेपी समर्थक से लेकर कई अन्य लोग मणिशंकर अय्यर को अपने-अपने अंदाज में ट्रोल कर रहे हैं।सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के मीम्स देखे गए हैं…

Welcome back my good friend Mani Shankar Aiyar. Reassured that you weren’t there in Balakot. The BJP regretted your absence during the campaign but there is still the final over left.

