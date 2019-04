Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियां जोरों पर है। उम्मीदवार जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस दौरान नेता धुआंधार रैलियां भी कर रहे हैं। रैलियां में राजीतिक पार्टियों के बीच हिंसा कई बार देखने को मिलती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के काफिले पर हमला हो गया। इस दौरान एक व्यक्ति के सिर पर बोतल मारी गई। बोतल फेंक कर किए गए इस हमले के बाद वहां मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे। हालांकि हमला किसने किया इसका फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है।

क्या है मामला:

तमिलनाडु के पेरियापट्टिनम में 1 अप्रैल को बीजेपी की रैली थी। इस दौरान बोतल फेंककर मारी गई। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के चुनाव प्रचार के दौरान यह हमला उनके काफिले पर किया गया।

Tamil Nadu: Man injured after a bottle was thrown during BJP State vice-president Nainar Nagendran’s election campaign in Periyapattinam on 01 April for the upcoming Lok Sabha polls. He is contesting polls from Ramanathapuram parliamentary constituency. pic.twitter.com/M5mEWfaSeY

— ANI (@ANI) April 3, 2019