किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर मां भवानी नाथ वाल्मिकी आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गई हैं। शुक्रवार (29 मार्च, 2019) को पार्टी के टि्वटर हैंडल से इस बारे में जानकारी दी गई। ट्वीट में एक फोटो भी पोस्ट किया गया, जिसमें पार्टी नेता संजय सिंह मां भवानी को गुलदस्ता भेंट कर रहे थे। उस ट्वीट में लिखा था, “हर आवाज मायने रखती है। किन्नर चिर्पी भवानी इस लोकसभा चुनाव में प्रयागराज से हमारी प्रत्याशी होंगी। चलिए ऐसा भारत बनाते हैं, जहां यह चीज अपवाद न हो बल्कि आम बन जाए।” मां भवानी ने दावा किया है कि वे लोग झूठे वादे करने वालों को हराकर दिखाएंगे।

टिकट मिलने पर मां भवानी ने एक चैनल से बातचीत में कहा, “जिस समाज को किसी ने नहीं अपनाया। किसी ने हमारे लिए आवाज नहीं उठाई। वहीं, एक पार्टी (आप) हमारे साथ निस्वार्थ खड़ी हुई। उसी दिन किन्नर समाज ने उस पार्टी के प्रति खुद को समर्पित कर दिया था। समाज में जिस वर्ग को कोई नहीं पूछता, उसे आप पूछती है। हम जीतने के लिए आए हैं। हम समाज को दिखाने आए हैं कि हम भी आप के बीच का हिस्सा हैं।”

यह पूछे जाने पर कि वे लोग कौन से मुद्दे उठाएंगे? जवाब आया- हमारा मुद्दा होगा बेरोजगारी। कांग्रेस व बीजेपी ने जो झूठे वादे किए, जिन्होंने जो सपने दिखाए, पर पूरे नहीं किए। इन्हीं चीजों को हम मुद्दा बनाकर उठाएंगे।

महामंडलेश्वर के मुताबिक, “हमने किन्नर के नाते बहुत कुछ झेला। बीजेपी ने हमारे साथ भिखारियों जैसे हालात पैदा कर दिए थे। वे हमारे खिलाफ बिल ले आए थे, पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी हमारे साथ आई और उन्होंने हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ी। वे बोले- हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे।”

Being transgender we suffered a lot. BJP has treated us like beggars. But it was @ArvindKejriwal and his party who fought for our rights.

AAP stood with us when no one else did. AAP is a progressive party in true sense : Chirpi Bhawani pic.twitter.com/jEqLYg4UI4

