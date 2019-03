Lok Sabha Election 2019 के लिए चुनाव प्रचार का सिलसिला शैक्षणिक संस्थानों के अंदर तक जा पहुंचा है। केरल के तिरुवनंतपुरम के कॉलेजों में गुरुवार (28 मार्च) को कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का आना-जाना लगा रहा। यहां सभी नेता पूरे दिन कॉलेज कैंपस में छात्रों को अपने लुभावने चुनावी वादों से मनाने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान सभी पार्टियों से कॉलेज के छात्रों का पहला सवाल था, ‘यदि हम आपकी पार्टी को वोट देंगे तो क्या आप हमारे लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे?’ बता दें कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में 18-19 वर्ष के डेढ़ करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। गौरतलब है कि तिरुवनंतपुरम एक अहम निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगातार दो बार जीत चुके शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे वहीं बीजेपी की तरफ से पूर्व राज्यपाल कुम्मनम राजशेखरन और सीपीआई (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) की तरफ से मौजूदा विधायक सी दिवाकरन मैदान में हैं।

दिवाकरन के निशाने पर पीएम मोदीः वामपंथी नेता सी दिवाकरन के मुत्तथारा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रचार के दौरान एक छात्र ने जब देश में नौकरियों की कमी का कारण पूछा तो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को धोखा दिया है। उन्होंने युवाओं को हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा किया था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर वे चुनाव जीते तो वह सबसे पहले संसद में इस मामले में आवाज उठाएंगे। बता दें एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) के छात्रों के साथ बीजेपी उम्मीदवार कुम्मनम राजशेखरन ने गुरुवार को लगभग तीन कॉलेजों का दौरा किया।

इस बार चुनाव में युवाओं की भूमिका खासः मार इवानियास कॉलेज के छात्र एरिन ने कहा, ‘इस बार के चुनाव में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, इसी वजह से सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता हमारा वोट हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल केवल इतना है कि चुनाव के बाद क्या वे हमारी परवाह करेंगे? क्या वो हमें नौकरियां देंगे? केरल में सबरीमाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन हम युवाओं के लिए और भी बहुत-सी चीजें महत्वपूर्ण हैं जिनमें विशेष रूप से देश में नौकरियों की व्यवस्था करना शामिल हैं।’

शशि थरूर ने कहा हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्षः तिरुवनंतपुरम के सेंट्स कॉलेज में चुनावी प्रचार करने पहुंचे थरूर से छात्राओं ने देश में युवाओं के लिए नौकरियों में कमी, भारत में धर्मनिरपक्षेता का खतरा और कांग्रेस सरकार पर लगे भ्रष्टाचार संबंधी सवाल पूछे इस पर थरूर ने कहा कि देश में नौकरियां पैदा करने में केंद्र सरकार असफल रही है। उन्होंने कहा कि देश में संघ परिवार (आरएसएस) की हिंदुत्ववादी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन वो और उनकी कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं।

