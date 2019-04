केरल में एक कलेक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वे अन्य अफसरों के लिए मिसाल बन गई हैं। दरअसल चुनाव से संबंधित किसी सामान का एक बॉक्स गाड़ी से उठाकर बिल्डिंग तक ले जाना था। इस दौरान कई कर्मचारी थे लेकिन कलेक्टर टीवी अनुपमा ने खुद बॉक्स को उठाकर बिल्डिंग तक पहुंचा दिया। इस दौरान लोगों ने उन्हें रोका लेकिन कलेक्टर ने बेझिझक काम करके उनके सामने मिसाल पेश की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में त्रिशूर की कलेक्टर को भारी बॉक्स उठाते देखा गया हैं। बता दें कि केरल में 23 अप्रैल को मतदान होना है।

हर जगह हो रही तारीफः सोशल मीडिया में त्रिशूर के कलेक्टर टीवी अनुपमा को गाड़ी से भारी बॉक्स को उठाते वीडियो में देखा गया है। वे भारी बॉक्स को गाड़ी से उठाकर एक बिल्डिंग में ले जा रही हैं। उनके पास खड़े लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि आप छोड़ दीजिए, वे लोग लेकर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक नहीं दो बॉक्स को निकालकर बिल्डिंग में पहुंचाया है। उनका यही अंदाज लोगों को पसंद आया और यही कारण है कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा और वायरल हुआ है। कलेक्टर के इस काम की लोगों ने खूब सराहना की है।

भगवान के नाम से वोट मांगने पर दिया था नोटिसः बता दें कि केरल की इसी कलेक्टर ने बीजेपी के त्रिशूर से एनडीए उम्मीदवार सुरेश गोपी को भगवान अयप्पा के नाम से वोट मांगने का दोषी पाया था। सुरेश को एक वीडियो में कहते सुना गया था, ‘मैं सबरीमला की पृष्ठभूमि में वोट मांग रहा हूं। मेरे अय्यान (भगवान अयप्पा), हमारे अय्यान, अगर हमारे अय्यान हमारे लिए एक भावना है, तो इस क्रूर सरकार को केरल के लोगों द्वारा जवाब दिया जाएगा।’ इसके लिए उन्हें आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस भी भेजा गया था। उन्होंने सुरेश को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया था। कलेक्टर टीवी अनुपमा अपने इसी तेवर के चलते जानी जाती हैं।

