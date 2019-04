Lok Sabha Election 2019: जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में राज्य में हो रहे मतदान के दौरान बीएसएफ पर बड़ा आरोप लगाया है। महबूबा ने एक ट्वीट कर कहा कि राज्य में भाजपा को वोट नहीं देने पर बीएसएफ के एक जवान ने एक वोटर के साथ बदसलूकी की।

महबूबा ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। वीडियों एक बूथ पर मतदाता हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे है। इतना ही नहीं ये लोग भाजपा हाय-हाय के नारे भी लगा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स कह रहा है, ‘बीएसएफ वाले ने लोगों से कहा कि आप बीजेपी को वोट नहीं डाल रहे हैं क्या वजह है।

एक बीएसएफ का जो कमांडर था उसने आवाम के ऊपर हाथापाई कर दी। इसलिए की आप बीजेपी को वोट नहीं डाल रहे हैं।’ महबूबा ने ट्वीट में कहा, ‘जम्मू में एक मतदान केंद्र पर एक वोटर से बीएसएफ ने इसलिए बदसलूकी की क्योंकि उसने भाजपा को वोट डालने से इनकार कर दिया था।

A voter at polling booth in Jammu was manhandled by the BSF because he refused to cast his vote for BJP. Using armed forces at polling stations to coerce people to vote for the BJP shows their desperation & hunger to usurp power by hook or crook. pic.twitter.com/Hmr8zocQ44

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 11, 2019