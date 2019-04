Lok Sabha Election 2019: जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग संसदीय क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए खाने के पैकेट और पानी की बोतल ले जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि यह युद्धक वाहन वास्तव में सुरक्षा अधिकारियों को ले जाने में प्रयोग होता है। इस वाहन का दुरुपयोग किया है। भाजपा की इस रैली को पार्टी महासचिव राम माधव ने संबोधित किया। पुलिस के बयान में कहा गया, ‘सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो सामंने आया है जिसमें पुलिस वाहन एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को खाने का सामान बांटने में प्रयोग करते हुए दिख रहा है।

सुरक्षा कर्मियों को लाने ले जाने में प्रयोग किए जाने वाले वाहन का प्रयोग किए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वाहन को प्रोटेक्शन प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा से हटा लिया गया है। वाहन के चालक को अटैच कर दिया गया है। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं।’ इस घटना के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है।

And why exactly is @KashmirPolice distributing food packets at a #BJP workers meeting chaired by @rammadhavbjp in #Kashmir pic.twitter.com/k8KHe0qm80

— Azaan Javaid (@AzaanJavaid) April 27, 2019