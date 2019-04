Lok Sabha Election 2019: चुनावी मौसम में वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की हर संभव कोशिशें जोरों पर हैं। इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। क्लिप के मुताबिक, आटे की लोई में 500 रुपए का नोट भरकर उसे बेला गया, जबकि सेंकने के बाद उससे दो हजार का नोट निकाल कर दिखाया गया। कर्नाटक के बेंगलुरू शहर में रहने वाली आईपीएस अधिकारी डी रूपा ने इसी क्लिप को टि्वटर पर शेयर किया और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की अपील की।

रेलवे में इंस्पेक्टर-जनरल ऑफ पुलिस और आईएएस मुनीश मुद्गल की पत्नी डी रूपा ने एक अप्रैल, 2019 को इस ट्वीट के साथ लिखा, “वोटरों को ललचाने का यह बेहद चालू तरीका है…संबंधित अधिकारी कृपया इस क्लिप का संज्ञान लें।”

वीडियो क्लिप में एक महिला पराठा बेलती दिखाई गई थी। बेलने से पहले उसने आटे की लोई में 500 रुपए का नोट रखा, पर पराठा सेंकने के बाद पराठा खोलकर दिखाया, तब उसके भीतर से दो हजार का करारा नोट निकल कर आया। देखें, क्लिपः

