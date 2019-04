Lok Sabha Election 2019: आयकर विभाग ने डीएमके नेता (द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम) कनिमोझी के आवास पर मंगलवार शाम (16 अप्रैल) को छापा मारा। इसके बाद कनिमोझी ने बुधवार (17 अप्रैल) को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही, आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी को अलोकतांत्रिक और योजनाबद्ध करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह की छापेमारी के जरिए मेरी सफलता को नहीं रोक सकती। मीडिया के बातचीत के दौरान कनिमोझी ने कहा कि यह छापेमारी एक सोची समझी साजिश थी। आयकर विभाग को हमारे पास से कोई भी दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं।

छापेमारी हमें दबाने की कोशिशः कनिमोझी ने कहा, ‘छापेमारी की मदद से भाजपा हमें डराने का प्रयास कर रही है। वे थूथुकुडी में चुनाव रुकवाना चाहते हैं। डीएमके स्वयंसेवक अब और अधिक उत्साह के साथ काम करेंगे।’ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार शाम जिस समय आयकर विभाग ने उनके आवास पर छापेमारी की वह उस समय मौके पर मौजूद थीं और अधिकारियों को जांच में सहयोग कर रही थीं। हालांकि, इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के हाथ कुछ भी नहीं लगा। बताया जा रहा है कि कनिमोझी पर आरोप लगाया गया था कि थूथुकुडी स्थित आवास की पहली मंजिल पर बहुत सारी नकदी मौजूद है। बता दें कि 18 अप्रैल को तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिससे 2 दिन पहले छापेमारी की गई।

डीएमके समर्थकों ने लगाए मोदी विरोधी नारेः थूथुकुडी सीट से उम्मीदवार कनिमोझी डीएमसके पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन की बहन हैं। उन्होंने बताया कि जब उनके आवास पर छापेमारी चल रही थी, उस समय डीएमके समर्थक उनके आवास के बाहर खड़े होकर मोदी विरोधी नारे लगा रहे थे।

डीएमके अध्यक्ष स्टालिन भाजपा को हारने का डरः कनिमोझी के आवास पर हुई छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएम अध्यक्ष ने कहा, ‘मुझे पता चला कि कनिमोझी के परिसर में छापेमारी हुई है। भाजपा उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन के यहां पर करोड़ों रुपए रखे हुए है, वहां छापा क्यों नहीं मारा जाता। मोदी आयकर विभाग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ‘

स्टालिन ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सीबीआई, आयकर विभाग, न्यायपालिका और अब चुनाव आयोग का भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि उन्हें हारने का डर है। उन्होंने कहा, ‘ यह लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव के दौरान 2000 हजार के नोट लोगों को बांटे जा रहे हैं क्या यह सही है? यही नहीं तमिलनाडु के मंत्री वेलुमणि पर पैसै बांटने का आरोप है, उनके करीबी दोस्त सबसेन के परिसर में भी छापा मारा गया, पर इस पर न तो किसी को न कोई जानकारी है और न ही कोई खबर है।’

