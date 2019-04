लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर से काले धन की बरामदगी का दौर जारी है। इस बीच कर्नाटक में इनकम टैक्स ने छापा मारकर दो करोड़ 30 लाख रुपए बरामद किए हैं। खास बात ये है कि ये पैसे एक गाड़ी में रखे स्पेयर टायर (स्टेपनी) से मिले हैं। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में कैश बेंगलुरु से शिवमोगा ले जाया जा रहा था। एएनआई के मुताबिक ये सभी नोट 2000 रुपए के थे, जिन्हें गाड़ी के टायर के अंदर छुपा कर रखा गया था। इनकम टैक्स ने इसके अलावा गोवा में भी छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने इस छापेमारी कुल 4 करोड़ से भी अधिक रुपए बरामद किए गए हैं।

#WATCH: Rs 2.30 cr in cash stuffed inside the spare tire in a car seized by Income-Tax officials. The cash was being transported from Bengaluru to Shivamogga. #Karnataka pic.twitter.com/yUeRdKVyzY

— ANI (@ANI) April 20, 2019