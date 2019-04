Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग गुरुवार शाम पूरी हुई। देश के 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों और चार राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इसी बीच, एक पोलिंग बूथ पर वोटर्स ने दावा किया कि मतदान के दौरान बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के चुनाव चिह्न हाथी का बटन दबाने पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कमल की पर्ची निकल आई।

घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। जानकारी के मुताबिक, यह मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है। क्लिप में धारा सिंह नाम के शख्स ने बताया कि वह मतदान करने बूथ नंबर दो पहुंचा था। अंदर हाथी का बटन दबाया तो फूल (कमल) की पर्ची निकली। तीसरे ने भी बटन दबाया तो कुछ ऐसा ही हुआ।

सिंह ने इसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों से शिकायत की। जांच करने अधिकारियों ने इस पर मशीन में गड़बड़ की बात कबूली। हालांकि, चेकिंग के बाद मशीन दुरुस्त हो गई, पर बदली नहीं गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, घटना के समय छह वोटर्स थे और तब तक लगभग 138 वोट पड़ चुके थे।

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजदीप सरदेसाई ने घटना से जुड़े वीडियो को पोस्ट भी किया। सिटिजन नागरिक दोस्त राजदीप नाम के हैंडल से उन्होंने ट्वीट में लिखा, “बिजनौर में बसपा को वोट देने वाले ने दावा किया कि हर बार हाथी का चुनाव चिह्न दबाने पर कमल खिलकर आ रहा था। हम इस दावे की पड़ताल कर रहे हैं।”

