Lok Sabha Election 2019 Phase 2 Voting: लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण के मतदान के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी विवाद में फंसते नजर आए। रामानागरा में पोलिंग बूथ पर वोट डालने के बाद कुमारस्वामी ने प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे को वंशवाद के मसले पर बचाते हुए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने अपने बेटे निखिल गौड़ा का प्रचार किया जो कि मांड्या सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेस ब्रीफिंग को आदर्श चुनाव आचार सहिंता का उल्लंघन मानते हुए चुनाव आयोग ने कुमारस्वामी के बयान का वीडियो फुटेज मंगाया है।

मीडिया से बातचीत के दौरान कुमार स्वामी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकले देश के भविष्य के लिए और किसानों के हित के लिए वोट करें जो केंद्र सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दिए जा चुके हैं।उनकी पार्टी की स्थिति को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन का कर्नाटक की 14 लोकसभा सीट में से 10-12 सीटों पर कब्जा जमाएगा। वंशवाद की राजनीति के सवाल पर कुमारस्वामी ने जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में वंशवाद बड़ी समस्या नहीं है। देश की बाकी चीजें बड़ी समस्या हैं। असल में वंशवाद की राजनीति और क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से ही कुछ राज्यों का विकास हो पाया।’हमे बीजेपी की आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता।

K’taka CM HD Kumaraswamy after casting his vote in Ramanagara: Dynasty politics isn’t an important issue now,country’s problems are the main issue.Only because of dynasty politics®ional politics,this country developed in several states.We’re not bothered abt criticism from BJP pic.twitter.com/twOgOyrHKk

— ANI (@ANI) April 18, 2019