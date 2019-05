Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव 2019 के सातवें चरण यानी आखिरी चरण का मतदान शेष है। राजनीतिक पार्टियां अंतिम चरण के चुनाव से पहले धुआंधार प्रचार और रैलियां कर रही है। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान कमल हासन ने विवादित बयान दिया है।उनके विवादित बयान को लेकर मामला तूल पकड़ने के पूरे आसार हैं।

दरअसल कमल हसन ने अरावाकुरुची विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि,, ‘‘मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि यह मुसलमान बहुल इलाका है, बल्कि मैं यह बात गांधी की प्रतिमा के सामने बोल रहा हूं। आजाद भारत का पहला आतंकवादी हिन्दू था और उसका नाम नाथूराम गोडसे है। वहीं से इसकी (आतंकवाद) शुरुआत हुई।

कमल हासन ने तमिल भाषा में यह बयान दिया है। हाल ही में राजनीति में कूदे कमल हासन इससे पहले भी दक्षिणपंथ और चरमपंथ पर पहले भी निशाना साध चुके हैं। उन्होंने पिछले साल ही मक्कल निधि मैय्यम पार्टी की स्थापना की थी।

Kamal Haasan during campaigning in Aravakurichi assembly constituency, Tamil Nadu, yesterday: “I am not saying this because many Muslims are here. I’m saying this in front of Mahatma Gandhi’s statue. First terrorist in independent India is a Hindu, his name is Nathuram Godse.” pic.twitter.com/LSDaNfOVK0

— ANI (@ANI) May 13, 2019