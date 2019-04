लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज (11 अप्रैल) मतदान शुरू हो चुका है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट के रसूलपुर के पास एक पोलिंग बूथ पर फायरिंग की खबर है। बताया जा रहा है कि यहां फर्जी मतदान को लेकर गांव वालों और सुरक्षाकर्मियों के बीच बवाल हो गया। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की है। मामला कांधला थाना क्षेत्र के रसूलपुर गुजरान गांव का बताया जा रहा है। घटना के दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मतदान प्रक्रिया को अभी रोक दिया गया है।

Lathi-charge, aerial firing and violence reported from Kandhla in Kairana Lok Sabha seat. Villagers claim that the security forces obstructed their voting and beat them up @Uppolice @shamlipolice pic.twitter.com/QiKyCntv36

— Amil Bhatnagar (@AmilwithanL) April 11, 2019