Lok Sabha Election 2019: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो के खिलाफ मंगलवार (19 मार्च) को एफआईआर दर्ज की गई है। बाबुल पर आरोप है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए गाए गए गीत में उन्होंने टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वह उनकी अवमानना करने वाले हैं। इसी सिलसिले में पश्चिम बर्धमान स्टूडेंट लाइब्रेरी को-ऑर्डिनेशन कमेटी के सचिव गौरव गुप्ता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

एफआईआर में ये कहा: लाइब्रेरी को-ऑर्डिनेशन कमेटी के सचिव गौरव गुप्ता ने अपनी एफआईआर में कहा- ‘ यह गीत दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक है और तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।’ बता दें कि इस गीत को कुछ दिनों पहले ही जारी किया गया था। इस गीत में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर गीत में ‘राज्य में कमल का फूल खिल जाएगा’ और ‘हमें नहीं चाहिए इस बार तृणमूल सरकार’ जैसे वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है।’ इसी तरह गाने के एक हिस्से में एक जगह कालीघाट में बने ममता बनर्जी के घर का जिक्र किया गया है जिसमें इसे ‘चोरों का घर बताया गया है।’ बाबुल सुप्रियो द्वारा इस गीत को बांग्ला भाषा में गाया गया है।

With immense pleasure, I want to give you all a sneak-peak of the BJP Campaign Song recording. Giving my voice to Amit Chakraborty's lyrics was such a delightful experience. I hope you love what we created.#EiTrinamoolArNa #ChowkidarPhirSe pic.twitter.com/UNAKx9OqUQ

— Chowkidar Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) March 19, 2019