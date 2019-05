Lok Sabha Election 2019: पीएम नरेंद्र मोदी का हाल ही में एक टीवी चैनल को दिया इंटरव्यू विवादों में है। इस इंटरव्यू में बालाकोट एयरस्ट्राइक और डिजिटल कैमरे के 80 के दशक में इस्तेमाल से जुड़े पीएम के कुछ दावों को लेकर उनकी आलोचना हो रही थी। अब आरोप लगा है कि इस इंटरव्यू का स्क्रिप्ट पहले से तय था। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड दिव्य स्पंदना ने इंटरव्यू के वीडियो का एक हिस्सा ट्वीट किया है। क्लिप के जरिए आरोप लगाया गया है कि मोदी ने पहले से तय सवालों के जवाब दिए। बता दें कि मोदी ने यह इंटरव्यू न्यूज नेशन चैनल को दिया था। क्लिप में दिखता है कि मोदी कुछ पेपर अपने हाथ में लिए हुए हैं। इनमें से एक में हिंदी में कविता छपी है और साथ ही में ‘सवाल संख्या 27’ भी दर्ज है। पेपर पर जो सवाल लिखा हुआ नजर आता है, इंटरव्यू पूछने वाले पत्रकार ने भी पीएम से वही सवाल किया था।

दिव्य स्पंदना ने वीडियो क्लिप ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी का न्यूज नेशन को दिया गया इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था। उन्होंने लोगों से कहा कि वे वीडियो को तीसरे सेकंड पर पॉज करके देखें कि कागज पर सवाल और उसका जवाब भी लिखा है। कांग्रेस सोशल मीडिया हेड ने तंज कसते हुए लिखा, ”अब हमें पता है कि आखिर क्यों मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ डिबेट नहीं करते।”

वीडियो में नजर आता है कि पत्रकार पीएम मोदी से सवाल पूछता है कि क्या आपने पिछले 5 साल में कुछ लिखा है? इसके जवाब में पीएम बताते हैं कि वह कभी कभार लिख लेते हैं। जब पीएम कागज के पन्ने पलटते नजर आते हैं तो उसमें टाइप की हुई कविता नजर आती है। साथ ही कविता के ठीक ऊपर वो सवाल लिखा हुआ भी नजर आता है, जो पत्रकार पीएम से पूछता है।

वहीं, फर्जी और संदिग्ध खबरों की पड़ताल करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने भी इस वीडियो की समीक्षा की है। ऑल्ट न्यूज ने पुष्टि की है कि वीडियो में पीएम के पास वो कागजात हैं, जिनपर कविता और सवाल नजर आता है। बता दें कि बाद में ये वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और यूजर्स इनको लेकर तीखी बहस में जुट गए। बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने इस इंटरव्यू के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हालांकि, अभी तक बीजेपी या चैनल की ओर से इस मामले पर सफाई नहीं आई है।

A few seconds ago, the anchor had asked the following question as seen in the video below.

“में कवी नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूँ की क्या आपने पिछले पांच सालों में कुछ लिखा है?”

(I want to know from poet Narendra Modi if he’s written anything in the past five years?)

