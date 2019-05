Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं की बयानबाजी अपने चरम पर है। इस बीच कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के पक्ष में प्रचार करने वाराणसी पहुंचे कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। निरुपम ने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से करते हुए कहा कि वाराणसी के लोगों ने औरंगजेब के आधुनिक अवतार को चुना है। इस दौरान उन्होंने काशी कॉरिडोर का जिक्र करते हुए पीएम पर मंदिरों को तुड़वाने का आरोप भी लगाया। निरुपम ने कहा कि जैसे औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था वैसे ही पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए चार्ज लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राफेल पर एफआईआर होगा तो पीएम मोदी जरूर जेल जाएंगे। बता दें कि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां से वह एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं।

#WATCH Sanjay Nirupam, Congress, in Varanasi: I feel that the person that people here have chosen- that Narendra Modi is actually the modern incarnation of Aurangzeb. (07.05.2019) pic.twitter.com/u6x0UsgU3D

