Lok Sabha Election 2019: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार (15 मई) को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार करने पंजाब पहुंचे। इस दौरान राहुल का एक अलग अंदाज देखने को मिला, वह यहां ट्रैक्टर का स्टेयरिंग थामे नजर आए। उनके साथ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

#WATCH Punjab: Congress President Rahul Gandhi drives a tractor in Ludhiana. Chief Minister Captain Amarinder Singh, Ludhiana MP Ravneet Bittu and Congress leader Asha Kumari also present. pic.twitter.com/WqbIXUtfeS

— ANI (@ANI) May 15, 2019