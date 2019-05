Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव ने सातवें और अंतिम चरण के मतदान से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में चुनावी रैलियां की। इस दौरान उन्होंने रतलाम में भी जनसभा को संबोधित किया। लेकिन जनसभा के खत्म होने के बाद प्रियंका का एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल, मंच से उतरने के बाद प्रियंका करीब तीन फिट ऊंची बैरिकेड से छलांग लगा दूसरी ओर मौजूद समर्थकों के पास पहुंच गईं। इसके बाद इंदौर में भी एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब प्रियंका के काफिले को देख कुछ लोग मोदी-मोदी के नारे लगाने लगे तो उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाकर नारे लगा रहे लोगों से हाथ मिलाया और कहा कि आप अपनी जगह और मैं अपनी जगह, ‘आल द बेस्ट’।

#WATCH Priyanka Gandhi Vadra, Congress General Secretary for Uttar Pradesh (East) hops over a barricade to meet supporters during a public meeting in Ratlam, Madhya Pradesh. (13.5.19) pic.twitter.com/9pPnxOJn1k

— ANI (@ANI) May 14, 2019