Lok Sabha Election 2019: कांग्रेस के नेता पीसी चाको ने अलगाववादियों और आतंकी समूहों को पैसे उपलब्ध कराने के मामले में गिरफ्तार यासीन मलिक के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता चाको ने भोपाल से चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा सिंह की आलोचना करते हुए यासीन मलिक की तारीफ कर दी।

कांग्रेस नेता पीसी चाको ने यासीन मलिक के बहाने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यासीन बहुत हिम्मती है और नई दिल्ली उसे इस तरह से डरा नहीं सकती है। चाको ने कहा कि यासीन नो जो किया है उसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। उसकी जगह कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति वही करता।

हालांकि, चाको ने कहा कि वह यासीन मलिक के विचारों और कार्यों का समर्थन नहीं करते हैं। चाको ने कहा, ‘एक दोषी करार दिया गया, एक आरोपी प्रज्ञा ठाकुर चुनाव लड़ सकती है तो अलगाववाद के नाम पर गनप्वाइंट पर नई दिल्ली यासीन को सरेंडर करने के लिए कैसे कह सकती है, जो कोई भी स्वाभिमानी होगा वह ऐसे ही रिएक्ट करेगा जैसे मलिक ने किया।’

PC Chacko, Congress: If Pragya Singh Thakur, a convicted person, an accused person, can contest an election, and in the name of separatism, Delhi is asking him (Yasin Malik) at gun point to surrender, anyone with self respect will react the way Mr Yasin Malik did. pic.twitter.com/GmWg2ZY0D5

