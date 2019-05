Lok Sabha Election 2019: राजस्थान में कांग्रेस नेता के एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘हिंदू आतंकवादी’ बता रहा है और संविधान की कथित रक्षा के लिए लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहा है। टाइम्स नाऊ की एक खबर के अनुसार, राजस्थान की दौसा पंचायत समिति के प्रधान दीन दयाल बैरवा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दीन दयाल बैरवा लोगों से अपील करते हुए कह रहे हैं कि “6 मई को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें और कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। संविधान खतरे में है और एससी-एसटी को एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना है और ‘हिंदू आतंकवादी मोदी जैसे शख्स’ को प्रधानमंत्री पद से हटाना है।”

कांग्रेस नेता ने फेसबुक पर यह वीडियो पोस्ट की है। हालांकि अभी तक कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से दीन दयाल बैरवा के बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है। कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर अभी तक यह वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट नहीं किया है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने इस मामले में जांच की कार्रवाई शुरु कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में इससे पहले भी नेताओं के विवादित बयान सामने आते रहे हैं। बीते दिनों तेलंगाना के शम्साबाद में एक चुनावी कार्यक्रम में कांग्रेस की नेता और पार्टी की स्टार प्रचारक विजय शांति ने पीएम मोदी को आतंकी जैसा दिखने वाला बता दिया था। विजय शांति ने कहा था कि “सभी इस बात से डरे हुए हैं कि पीएम मोदी किस वक्त कोई बम गिरा दें। लोगों से प्यार करने की जगह अब वह एक आतंकवादी की तरह दिखते हैं और इस तरह किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए।”

A Congress leader from Rajasthan has called PM Modi a ‘Hindu Terrorist’. Speaking at an election rally in Dausa in the state, Congress leader Deen Dayal Bairwa sought votes for the party claiming that PM Modi is a ‘Hindu terrorist’

