Lok Sabha Election 2019: कांग्रेस नेता मनीष तिवारी पंजाब की आनंदपुर साहिब सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष के लिए उनकी बेटी इनेका तिवारी प्रचार करने उतरी हैं। बेटी के प्रचार करने उतरने पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भावुक हो गए। मनीष ने ट्वीट कर बेटी के उनके लिए चुनाव प्रचार करने की जानकारी दी।

मनीष ने लिखा, ‘किसी भी पिता के लिए एक गर्व का क्षण। मेरी बेटी इनेका तिवारी ने आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र के बालाचोर विधानसभा क्षेत्र में मेरे लिए प्रचार किया। लोगों और पार्टी की तरफ से लगातार मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं लोगों से न्याय के लिए वोट देने की अपील करता हूं।’

तिवारी ने इसके साथ ही प्रचार करने के दौरान अपनी बेटी की तस्वीरें भी पोस्ट की। इससे पहले मनीष तिवारी ने औपचारिक रूप से चंडीगढ़ से टिकट की मांग की थी। मनीष तिवारी से दो दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने भी चंडीगढ़ से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी।

A proud moment for any father! My daughter Ineka Tewari campaigned for me at Balachaur Assembly segment of Shri Anandpur Sahib Lok Sabha constituency, thanking people for their continued support to the party and appealing to them to vote for #NYAY!#TuhadaManish pic.twitter.com/cWuKq1mWrm

— Manish Tewari (@ManishTewari) April 27, 2019