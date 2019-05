Lok Sabha Election 2019: कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के साथ ही अपने अन्य गतिविधियों को लेकर भी मीडिया में सुर्खियां बटोरती रहती हैं। प्रियंका बृहस्पतिवार को चुनाव प्रचार के सिलसिले में रायबरेली पहुंची थी। प्रियंका ने इस दौरान वहां सपेरों से भी मुलाकात की।

प्रियंका ने ना सिर्फ सपेरों के साथ मुलाकात की बल्कि आराम से उनके बीच बैठकर उनकी बातें भी सुनी। इतना ही नहीं प्रियंका ने बिना किसी झिझक के सापों को अपने हाथों में लिया। सांपों को पकड़त समय प्रियंका सांपों से बिल्कुल भी नहीं डरीं। उन्होंने बड़े सांप के साथ ही छोटे सांप को भी हाथों में लिया।

कुछ समय पहले ही प्रियंका गांधी अपने भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से कानपुर एयरपोर्ट पर दिखाई दी थीं। इस दौरान दोनों भाई-बहन बेहद हल्के-फुल्के अंदाज में एक दूसरे से मिल रहे थे। राहुल गांधी ने इस मुलाकात का वीडियो फेसबुक पर शेयर किया था। चुनावी प्रचार के बीच दोनों बिल्कुल कूल अंदाज में दिखाई दे रहे थे।

#WATCH Priyanka Gandhi Vadra, Congress General Secretary for Uttar Pradesh (East) meets snake charmers in Raebareli, holds snakes in hands. pic.twitter.com/uTY0R2BtEP

— ANI UP (@ANINewsUP) May 2, 2019