Lok Sabha Election 2019: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल में वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी की तरफ से नामांकन के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने भाई के लिए ट्विटर पर एक भावुक संदेश पोस्ट किया। पूर्वी उत्तरप्रदेश की पार्टी प्रभारी प्रियंका ने लिखा, ‘वायनाड मेरे भाई का ख्याल रखना, ये तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा।’

प्रियंका ने यह भी लिखा कि मेरा भाई मेरा सबसे सच्चा दोस्त है, और जहां तक मैं जानती हूं वह सबसे हिम्मतवाला आदमी है। इससे पहले वायनाड से नामांकन के दौरान प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थी। राहुल इस बार अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं विरोधी दलों ने राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर उन पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है।

वाम दलों का कहना है कि वह राहुल गांधी को बताएंगे की ‘जमीन पर चुनावी लड़ाई किस तरह से लड़ी जाती है।’ वहीं कांग्रेस इस सीट से अपने पार्टी अध्यक्ष की जीत को लेकर सुनिश्चित है। इस सीट पर वामपंथी दल के एलडीएफ की तरफ से सीपीआई के पीपी सुनीर को मैदान में उतारा गया है। वहीं भाजपा की तरफ से तुषार वेल्लापल्ली चुनावी मुकाबले में हैं।

My brother, my truest friend, and by far the most courageous man I know. Take care of him Wayanad, he wont let you down. pic.twitter.com/80CxHlP24T

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 4, 2019