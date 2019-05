Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रार अंतिम चरण के चुनाव के बिल्कुल करीब होने के बावजूद बरकरार है। यूपी में लखनऊ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व पटना साहिब से पार्टी के उम्मीदवार पर ‘पार्टी धर्म’ का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है।

प्रमोद कृष्णम ने कहा, ‘राहुल जी ने शत्रुघ्न जी के रोड शो में शामिल होकर ‘पार्टी धर्म’ का पालन किया, लेकिन शत्रुघ्न जी ने पार्टी धर्म का पालन नहीं किया।’ आचार्य कृष्णम ने कहा कि वह राजनीति को काफी हल्के में ले रहे हैं।

यह भारत के भविष्य से जुड़ा है, इस बारे में संवेदनशीलता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी की बड़ी सोच है कि उन्होंने भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा को बड़ा सम्मान दिया।

Acharya Pramod Krishnam, Congress’ Lucknow candidate: Rahul ji joined Shatrughan ji’s roadshow as he was following ‘Party dharm’ but Shatrughan ji didn’t follow ‘Party dharm’. He’s taking politics lightly. Politics is related to India’s future, there should be sensibility. (17.5) pic.twitter.com/ajn5MKwOL4

